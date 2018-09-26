Россиянам предложили дарить еду пенсионерам

В сети стартовал сбор продуктов для российских пенсионеров. Об этом авторы благотворительного проекта «Дари еду!» написали на странице в Facebook.

В качестве пожертвований принимаются продукты в фабричной упаковке с длительным сроком годности: сладости в упаковке, крупы, макароны, консервы, пакетированные соки, детское питание, чай. Все это можно передать самостоятельно через установленные в магазинах боксы «Дари еду!», которые есть в Москве и области, Санкт-Петербурге, Брянске, Нижнем Новгороде, Обнинске, Воронеже, Петрозаводске, в Оренбургской и Свердловской областях. Кроме того, продукты можно оплатить онлайн. Собранные пайки организаторы передадут пенсионерам и ветеранам.

Ранее стало известно, что красноярские пенсионеры начали ходить за покупками на рынок просроченных продуктов, поскольку им не хватает денег на нормальное питание. «В войну крыс ели — и ничего, выжили», — пояснила продавщица просрочки мотивацию покупателей.

В ноябре прошлого года жители села Троице-Орловка (Рязанская область) пожаловались на то, что у них заканчивались продукты: их оказалось негде купить, поскольку единственный магазин закрыли власти. Пенсионеры испугались, что зимой им придется голодать.

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