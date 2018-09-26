Пресс-секретаря Роскомнадзора отпустили из-под домашнего ареста

Пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова, обвиняемых по делу о растрате, отпустили под подписку о невыезде. Об этом в среду, 26 сентября, Артур Большаков, адвокат Едидина, сообщил агентству «Москва».

«Следователь отпустил под подписку о невыезде обвиняемых. Видимо, в связи с тем, что оснований для продления домашнего ареста свыше года нет», — сказал Большаков.

25 октября 2017 года сообщалось, что Мосгорсуд оставил Ампелонского под домашним арестом. Таким образом, была отклонена жалоба чиновника на меру пресечения, избранную Чертановским судом Москвы 5 октября.

13 октября газета «Коммерсантъ» раскрыла фабулу дела. По данным следствия, с 2012 года по февраль 2017-го при помощи незаконной зарплатной схемы сотрудниками Роскомнадзора было похищено более 20 миллионов рублей. Гендиректор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева объяснила следователям, что была вынуждена трудоустраивать на свое предприятие «мертвые души», чтобы дать возможность Роскомнадзору сохранить ценных сотрудников, увеличив их зарплаты.

Трое фигурантов были помещены под домашний арест 5 октября. Суд отказался отправлять их в СИЗО, как того требовало следствие. Едидину уже предъявлено обвинение в мошенничестве.

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