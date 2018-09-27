Два единоросса заняли губернаторские кресла

Победитель досрочных выборов главы Якутии Айсен Николаев («Единая Россия») официально вступил в должность губернатора. Он принес присягу во время инаугурации в Государственном театре оперы и балета в Якутске. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 27 сентября.
«Клянусь своей честью и достоинством, что буду добросовестно исполнять обязанности главы Республики Саха», — сказал он.
Николаев поблагодарил жителей за оказанное доверие.
Также в четверг еще один член «Единой России» — Василий Орлов — вступил в должность главы Амурской области. Он выразил надежду, что сможет реализовать «большие планы» и оправдать надежды избирателей.
9 сентября в 80 регионах России прошло более 4,7 тысячи выборов разного уровня. Николаев набрал 71,41 процента голосов избирателей. Орлов — 55 процентов голосов избирателей.
На следующий день заместитель главы Центризбиркома Николай Булаев заявил, что партия «Единая Россия» по итогам выборов сможет сформировать свое устойчивое большинство почти во всех субъектах.