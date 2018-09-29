Президент Сербии привел армию в боевую готовность из-за Косово

Президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в состояние боевой готовности. Это связано с ситуацией на севере Косово, сообщает телеканал RTS.

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Соответствующий приказ направлен в Генштаб ВС страны. Кроме того, по приказу главы МВД Небойши Стефановича в состояние полной боевой готовности переведены все силы полицейского спецназа Сербии.

В пятницу, 28 сентября, несколько десятков косовских спецназовцев вошли на территорию, прилегающую к озеру, которое снабжает водой гидроэлектростанцию (ГЭС) «Газиводе». Объект находится на территории Косово, но одновременно входит в сербскую энергосистему. На момент публикации материала никаких столкновений между сторонами не произошло.

В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии, однако Белград отказался это признать. Переговоры между сторонами прекратились в марте 2017 года.

