Президент Сербии попросит поддержки Путина после обострения на границе с Косово

Президент Сербии Александр Вучич обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию с Косово и попросит его поддержки во время встречи в Москве. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает местное издание «Вечерние новости».

По словам сербского лидера, речь идет не о военной поддержке по примеру Сирии. «Я бы не хотел, чтобы на нашей земле происходили крупные военные столкновения, и поэтому сделаю все возможное, чтобы сохранить мир», — сказал он.

Материалы по теме Всем бояться Кто на самом деле виноват в косовской резне

Встреча глав государств, по данным сербских СМИ, состоится 2 октября.

Ранее сообщалось, что Вучич привел армию страны в боевую готовность из-за Косово. В пятницу, 28 сентября, несколько десятков косовских спецназовцев вошли на территорию, прилегающую к озеру, которое снабжает водой гидроэлектростанцию (ГЭС) «Газиводе». Объект находится на территории Косово, но одновременно входит в сербскую энергосистему.

В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии, однако Белград отказался это признать. Переговоры между сторонами прекратились в марте 2017 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!