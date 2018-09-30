Член британской королевской семьи тайно посетил Россию

Принц Майкл Кентский 19 сентября посетил Москву, несмотря на официальную позицию властей Великобритании и членов королевской семьи, которые многократно заявляли о нежелании приезжать в Россию. О тайном визите принца сообщает The Sun.

Перед поездкой представитель королевской семьи заручился согласием Министерства иностранных дел. Целью визита было открытие частной московской школы Brookes, эту информацию подтвердил пресс-секретарь принца. У принца Кентского есть и другие бизнес-связи в России, в частности, под его покровительством находится 16 благотворительных организаций и фондов страны.

Нежелание властей Великобритании посещать Россию связано со скандалом вокруг отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По этой причине никто из кабинета министров или королевской семьи не приехал на матчи чемпионата мира по футболу, где сборная Англии в итоге заняла четвертое место.

Принц Майкл Кентский — двоюродный брат королевы Великобритании Елизаветы II. Он говорит по-русски и носит звание почетного доктора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Принц занимет 47-е место в очереди на королевский трон.

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