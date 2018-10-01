Импортные вакцины от гриппа оказались недоступны россиянам

В частных медицинских компаниях и аптечных сетях России в наличии есть только отечественные вакцины от гриппа «Гриппол плюс» и «Ультрикс», популярные иностранные препараты «Ваксигрипп» и «Инфлювак» туда не поступили. В некоторых аптеках нет даже российских вакцин, выяснила принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

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Только в одной из московских клиник, куда дозвонился корреспондент издания, в наличии оказался «Ваксигрипп», но из-за сокращения поставок в Россию его завезли меньше, чем ожидалось. Гендиректор сети клиник «Доктор рядом» Александр Пилипчук отметил, что у поставщиков нет импортных вакцин.

По информации издания, «Инфлювака» — самого востребованного в прошлом году — в стране нет и не будет, потому что нидерландская компания Abbott не смогла организовать достаточные мощности производства и полностью отказалась от поставок в Россию в 2018 году. Они должны возобновиться в следующем эпидемиологическом сезоне.

Французская Sanofi, которая выпускает «Ваксигрипп», не удовлетворила создавшийся на российском рынке дополнительный спрос на препарат и поставила его в том же количестве, что и годом ранее. Его отсутствие у дистрибьюторов в компании объяснили тем, что в этом году «Ваксигрипп» прошел сертификацию только на прошлой неделе и поэтому еще не успел попасть в аптеки и медучреждения.

«Ведомости» отмечают, что Минздрав централизованно не закупает европейские вакцины, этим занимаются отдельные государственные поликлиники и больницы. В первом полугодии 2018 году «Инфлювак» закупили шесть клиник на общую стоимость более 400 тысяч рублей.

Топ-менеджеры аптечной сети, клиники и производителя вакцин анонимно сообщили изданию, что таким образом государство популяризирует отечественные вакцины, но не пытается полностью вытеснить западные с рынка.

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