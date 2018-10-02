Киргизские прокуроры заставили дизайнера объяснить мемы про президента

В Киргизии графического дизайнера Никиту Тарасенко вызвали в Генеральную прокуратуру и заставили написать объяснительную из-за созданных им мемов о президенте страны Сооронбае Жээнбекове. Об этом сам Тарасенко написал на своей странице в Facebook.

«Объяснительная заслуживает отдельного внимания. В ней нужно было объяснить смысл юмора этих мемов и описать все отсылки», — пояснил дизайнер. При этом он отметил, что «непонимание ситуации было на лицах у всех», в том числе и у сотрудников надзорного ведомства.

По словам Тарасенко, заявление в госкомитет нацбезопасности Киргизии на него написала неизвестная гражданка, «переживающая за моральное состояние президента и страны».

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры, оснований для обращения в суд в указанных карикатурах сотрудники ведомства не нашли и вернули материалы в спецслужбу.

Пресс-секретарь киргизского президента Толгонай Стамалиева сообщила изданию 24.kg, что сам Жээнбеков посмеялся над мемом Тарасенко и никаких претензий к автору не имеет. «Про эту работу мы бы и не вспоминали, если бы Генпрокуратура не начала проверку. Для нас это стало неприятным сюрпризом», — подчеркнула она.

В августе пресс-служба Жээнбекова опубликовала снимки, сделанные во время его отпуска на побережье высокогорного озера Иссык-Куль. На фотографиях он запечатлен на фоне озера, на пляже и на пирсе в полном одиночестве. Глава государства был одет в черный официальный костюм. В сети снимки стали поводом для многочисленных шуток, в частности, особую популярность среди пользователей приобрел мем Тарасенко, на котором президент вопрошает: «А где все люди? Сейчас точно лето?»

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