Обвинившая певца Серова в изнасиловании модель истекла кровью во время телешоу

Бывшую участницу «Дома-2» Дарью Друзьяк, обвинившую певца Александра Серова в изнасиловании, госпитализировали с подозрением на выкидыш, пишет StarHit. Во время съемок шоу «Прямой эфир» у 29-летней уроженки Одессы пошла кровь. Девушку увезли на скорой, после чего шоу продолжили. Выпуск доступен на YouTube.

Во время передачи гинеколог подтвердила, что Друзьяк ждет ребенка. Девушка утверждает, что забеременела от Серова, силой удерживавшего ее в квартире, насиловавшего и издевавшегося над ней. Гинеколог, однако, заверила, что ребенок Друзьяк не от музыканта, поскольку срок зачатия не совпадает с периодом, когда Серов, как утверждает девушка, удерживал ее. Бывшая участница «Дома-2» забеременела позже, утверждает врач. В свою очередь, героиня передачи настаивает, что ни от кого другого забеременеть не могла.

Причиной ухудшения состояния Друзьяк мог стать нервный срыв из-за постоянных переживаний, предположили гости студии. Кроме того, по ее рассказу, недавно ее вновь едва не изнасиловали во время отдыха в Турции. Мужчина, с которым она познакомилась в отеле, увел ее в кусты и «навалился своей тушей», настойчиво ее раздевая. Девушке удалось вырваться, поскольку рядом оказался полицейский.

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