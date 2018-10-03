Олимпийский чемпион отрекся от теории плоской Земли

Баскетболист «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг извинился за свои высказывания годичной давности, когда усомнился в том, что Земля имеет форму эллипсоида. Его слова передает Twitter-аккаунт For The Win.

«На тот момент меня увлекали теории заговора. Думаю, это чувство многим знакомо, это было у всех. Мысли вроде "Блин! Что же творится с нашим миром!" — объяснил 26-летний Ирвинг. — Признаюсь, я недооценил эффекта от своих слов. Я приношу свои извинения». Он также добавил, что считает себя «умником».

В марте 2017 Ирвинг публично усомнился в том, что Земля имеет форму эллипсоида. Несмотря на то что баскетболист вскоре назвал свои высказывания шуткой, его фраза вызвала широкий резонанс. Кроме того, его поддержал бывший баскетболист Шакил О’Нил. «Вы видели все эти здания вне Атланты? Хотите сказать, что Китай под нами? Это не так. Земля плоская», — заявил ветеран в эфире радио ponday.fm.

Кайри Ирвинг — гражданин Австралии и США. Приняв решение выступать за США, он завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Рио. Также Ирвинг является чемпионом мира.

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