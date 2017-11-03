Шакил О'Нил съел самые острые в мире чипсы и убежал из телестудии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил принял участие в Paqui One Chip Challenge, в рамках которого участник должен съесть чипсы Fear The Reaper с самым острым в мире сортом перца — Каролинским жнецом. Видео появилось в YouTube-аккаунте Ximo Pierto.

Соведущий О'Нила по передаче NBA on TNT предложил ему пари — съесть «термоядерный деликатес», не сморщившись. Сначала бывшему баскетболисту удавалось сдержаться, однако затем он сдался и выбежал из-за стола.

О'Нил является четырехкратным чемпионом НБА, 15-кратным участником матча всех звезд НБА, чемпионом мира и обладателем золота Олимпийских игр 1996 года. В сентябре 2016-го спортсмена ввели в баскетбольный Зал славы.