У «Натали Турс» возникли новые проблемы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении должностных лиц компании «Натали Турс». Об этом официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

После проведения проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что на расчетные счета «Натали Турс» и «Панорама Тур» поступили средства от 5293 клиентов в размере один миллион рублей. Однако договорные обязательства по оказанию туристических услуг компания не выполнила, а деньги были выведены на счета третьих лиц.

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В результате следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве.

В начале сентября Ростуризм исключил компании, работающие под брендом «Натали Турс», из Единого реестра туроператоров. Это произошло после того, как 30 июня туроператор отменил чартерные программы из-за низких финансовых показателей, а затем в июле аннулировал все забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами.

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