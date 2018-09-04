«Натали Турс» исключили из реестра туроператоров

Ростуризм исключил компании, работающие под брендом «Натали Турс», из Единого реестра туроператоров. Приказ главы ведомства Олега Сафронова опубликован на сайте.

Из списка вычеркнули общества с ограниченной ответственностью «Панорама Тур», «Агентство путешествий "Натали"» и «Туроператор "Натали Турс"».

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Такое решение, отмечается в приказе, принято из-за того, что компания не может выполнить обязательства по договорам и оказать по ним услуги клиентам.

В июле «Натали Турс» аннулировала все забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами. До этого сообщалось, что около тысячи клиентов компании пострадали из-за непогашенных долгов туроператора перед турецким партнером — принимающей компанией Peninsula Tours.

30 июня «Натали Турс» отменила чартерные программы из-за низких финансовых показателей.

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