Неймар поманил Погбу

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар уговаривает полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погбу перейти во французский клуб. Об этом сообщает Goal.com.

Футболисты поддерживают общение в течение нескольких лет, а в 2016 году Неймар пытался убедить Погбу перейти в «Барселону», за которую тогда выступал бразилец. Он надеется, что француз выведет ПСЖ на новый уровень.

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Однако парижане вряд ли смогут позволить себе покупку Погбы в январе. В отношении клуба по-прежнему ведется расследование о нарушении правила финансового фэйр-плей из-за трансферов Неймара (222 миллиона евро) и Килиана Мбаппе (180 миллионов евро). Этим летом руководство продало ряд игроков, чтобы достигнуть баланса, однако ему придется избавиться еще от нескольких футболистов для приобретения Погбы.

Француз находится в конфликте с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. На стороне Погбы выступили некоторые футболисты команды, кто-то же предпочел разделить позицию португальского специалиста и отдалился от одноклубника. Из-за недопонимания с тренером полузащитник рассматривает вариант с уходом из клуба.

Поль Погба — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.

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