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В «Барселоне» появился несчастный

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Артуро Видаль

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль не чувствует себя счастливым, потому что не проходит в стартовый состав команды. Об этом сообщает Sport.es.

Чилиец разочарован своим положением в клубе. В последнем матче, который «Барселона» провела против «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов, Видаль рассчитывал выйти в основе и даже рассказал близким о том, что сыграет с первых минут. В итоге полузащитник провел на поле четыре минуты.

Переходя в «Барселону» из «Баварии», Видаль рассчитывал на место в основе. Руководство каталонского клуба пообещало ему ключевую роль в команде, из-за чего он отверг предложение миланского «Интера». В настоящий момент он испытывает проблемы с коленом, но не считает, что это мешает ему играть.

Видаль в нынешнем сезоне лишь дважды появлялся в стартовом составе «Барселоны», ни разу не проведя на поле все 90 минут. Всего же он сыграл в десяти матчах, отметившись одной результативной передачей.

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