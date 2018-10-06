Фанаты подрались перед боем Нурмагомедова и Макгрегора

Болельщики подрались в зале во время церемонии взвешивания Абсолютного бойцовского чемпионата в Лас-Вегасе накануне боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. В потасовке участвовали несколько человек, в том числе женщины, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Он опубликовал видео случившегося в своем Instagram.

«Драка болельщиков во время церемонии взвешивания UFC 229. Хабиб выяснял отношения с Макгрегором на сцене, а в это время человек в футболке Конора безнадежно проиграл бой в зрительном зале», — написал журналист.

Сотрудникам службы безопасности удалось быстро разнять дерущихся.

Ранее сообщалось, что Макгрегор попытался ударить Нурмагомедова на церемонии. Они возглавят основной кард турнира UFC 229, в главном бою которого на кону будет стоять пояс чемпиона в легком весе, принадлежащий россиянину. Бои основного карда начнутся 7 октября в 05:00 по московскому времени.

Непобежденный Нурмагомедов провел 26 боев в профессиональной карьере. Макгрегор потерпел 3 поражения и выиграл 21 бой.

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