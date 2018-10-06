На Украине прокомментировали идею закрытия российских генконсульств

Киев не планирует закрывать генконсульства России на территории Украины, так как опасается зеркальных мер со стороны Москвы. Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин в эфире программы «Тема дня» на канале «UA: Харьков».

По его словам, в настоящее время в России находятся около трех миллионов украинских граждан, в отношении которых периодически «совершаются провокации», поэтому консульское присутствие Украины в стране необходимо. ​«Наши дипломаты просто помогают украинцам, в том числе и политическим заключенным. Если мы уберем здесь эти консульства, то, конечно, Россия закроет наши консульства там», — пояснил министр.

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При этом Климкин подчеркнул, что дипломатических отношений как таковых между Россией и Украиной на данный момент нет.

Он также добавил, что за российскими дипломатами, которые находятся на Украине, ведется пристальное наблюдение. Благодаря этому, отметил министр, они не могут работать в том же режиме, в каком работали до 2014 года. Как пояснил глава украинского внешнеполитического ведомства, российские дипломаты часто занимаются деятельностью, «которая свойственна спецслужбам», поэтому Киеву приходится высылать тех из них, кто представляет угрозу для Украины.

Ранее Климкин заявил, что готов рассматривать возможность введения уголовной ответственности за получение двойного гражданства с Россией. При этом он отметил, что получение украинцами гражданства любой другой страны не должно быть наказуемо.

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