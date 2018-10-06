Макгрегора пообещали ударить за папаху Нурмагомедова

Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал ночную дуэль взглядов между сыном и Конором Макгрегором, на которой ирландец пытался ударить соперника. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Мы были к этому готовы, мы ведем себя, как полагается. Если бы он коснулся папахи — мгновенно получил бы удар. Он этого не сделал, хотя у других спортсменов головные уборы скидывал. В любом случае охраны было достаточно, его оттащили. Остались сутки. В клетке все свои навыки надо будет демонстрировать», — сказал отец россиянина.

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Нурмагомедов также высказался об опоздании Макгрегора на пресс-конференцию. «Просто он волнуется, кричит, выходит из себя. Хабиб правильно сделал — как сказал, ждет 15 минут и уходит. У нас получилось больше в этой игре, я считаю», — отметил он.

Ранее 6 октября на дуэли взглядов Макгрегор ударил Нурмагомедова по руке, а после того, как глава UFC Дэйна Уайт разнял спортсменов, попытался пнуть россиянина ногой.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229. Россиянину предстоит защита титула чемпиона в легком весе. На счету Нурмагомедова 26 побед и ни одного поражения. Макгрегор одержал победы в 21 поединке и трижды проигрывал.

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