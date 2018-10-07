Виновного в продырявливании «Союза» попытаются найти по пыли

Экипаж корабля «Союз МС-08», вернувшийся на Землю с Международной космической станции (МКС), привез с собой пылевой фильтр с корабля «Союз МС-09», в обшивке которого ранее было обнаружено отверстие. Об этом в воскресенье, 7 октября, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

«Среди возвращенных кораблем "Союз МС-08" грузов наибольший интерес вызывает позиция номер 111. Это пылефильтр из корабля "Союз МС-09" и пробы мазков из отверстия и вокруг него», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, специалисты проверят, не содержатся ли в составе пыли следы алюминия, из которого сделан герметичный бытовой отсек. В случае, если алюминий будет обнаружен, это будет говорить о том, что отверстие было проделано в условиях орбитального полета, отметил источник.

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В сентябре сообщалось, что российским космонавтам поручено самостоятельно изучить обстоятельства появления отверстия в «Союзе». Во время планового выхода в открытый космос, который назначен на 15 ноября, космонавты вскроют теплоизоляционный слой и экран противометеоритной защиты, чтобы добраться до отверстия, а затем проверят наличие герметика внутри корабля. Ожидается, что операция продлится около двух часов.

Об утечке воздуха на МКС сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 30 августа. Причиной неполадок оказалось отверстие диаметром около двух миллиметров в обшивке пилотируемого корабля «Союз», пристыкованного к российскому сегменту станции, космонавтам удалось оперативно его заделать.

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