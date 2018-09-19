Дырявый «Союз» допустили к полету

Поврежденный космический корабль «Союз МС-09» допустили к продолжению полета в составе МКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

Также отмечается, что просверленный корабль будет использоваться в качестве спасательной капсулы для спуска космонавтов на Землю. Заместитель генерального конструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» Владимир Соловьев добавил, что нарушение герметичности станции устранено, штатное давление восстановлено.

Ранее 19 сентября сообщалось, что российские космонавты самостоятельно изучат обстоятельства появления отверстия. Это будет сделано во время планового выхода в открытый космос 15 ноября 2018 года.

Об утечке воздуха на МКС сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 30 августа. Причиной неполадок оказалось отверстие диаметром около двух миллиметров в обшивке пилотируемого корабля «Союз», пристыкованного к российскому сегменту станции. Космонавтам удалось оперативно его заделать.

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