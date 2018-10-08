Нурмагомедова и Макгрегора назвали позорящими спорт идиотами

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон назвал себя настоящим чемпионом в легком весе. Его слова приводит MMA Fighting.

«Я — гребаный чемпион, понимаете? Я был настоящим чемпионом и остаюсь им. Есть два идиота, которые позорят наш спорт. У меня сейчас нет пояса, но он не нужен мне, чтобы быть чемпионом. Я хочу очистить этот спорт. Это спорт олимпийского уровня, а я тренируюсь как олимпиец», — заявил Фергюсон.

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Боец рассказал о желании провести бой с Нурмагомедовым. «Хабиб и я заслуживаем того, чтобы в пятый раз попытаться подраться. Он — чемпион, я был временным чемпионом. Я — все еще гребаный чемпион!» — добавил американец.

На турнире UFC 229 Фергюсон победил Энтони Петтиса техническим нокаутом. В главном бою вечера Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором, после чего устроил драку. Для россиянина победа стала 27-й в 27 боях в профессиональной карьере.

Бои Нурмагомедова и Фергюсона отменяли четыре раза. Трижды поединки срывались из-за травм одного из соперников, еще в одном случае россиянин попал в больницу из-за проблем с почками, возникшими на фоне активной сгонки веса.

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