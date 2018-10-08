Умер лауреат «Русского Букера» Олег Павлов

В Москве 7 октября на 49-м году жизни скончался российский писатель Олег Павлов. Об этом сообщил в Facebook писатель Платон Беседин в понедельник, 8 октября.

«Олег Павлов — возможно, больше, чем кто-либо в современной русской литературе — защищал человеческое достоинство, бережно, но непоколебимо», — написал он.

Как уточняет РИА Новости, причиной смерти стал инфаркт.

Олег Павлов родился в Москве в 1970 году, заочно окончил Литературный институт имени Горького, куда в последние годы вернулся преподавателем. После школы служил в конвойных частях в Казахстане и Узбекистане. Его первое опубликованное произведение — цикл рассказов «Караульные элегии» (1990 год) — было основано на впечатлениях от работы тюремным охранником.

Известность пришла к прозаику после выхода его первого романа «Казенная сказка» в 1994 году. За вышедший в 2001-м роман «Карагандинские девятины, или Повесть последних дней» он был удостоен премии «Русский Букер», а в 2017-м стал лауреатом премии Angelus.

Кроме того, Александр Солженицын поручил Павлову публикацию и комментирование части писем, присланных в его фонд в начале 1990-х годов. Уже после смерти Солженицына, в 2012 году, Олегу Павлову была присуждена премия его имени.

Последний роман писателя, «Асистолия», был опубликован в 2010 году. Произведения прозаика переведены на многие иностранные языки.