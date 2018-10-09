Захарова предложила наказывать футболистов «стулом в табло»

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook скандал вокруг футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые устроили две драки за утро.

«А почему чиновники раньше не додумались давать стульями по голове футболистам за пропущенные мячи и незабитые голы? Представляете: не пробил пенальти — получи стулом в табло. Не электронное, а свое», — сказала она.

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Ранее стало известно, что Кокорин и Мамаев избили как минимум трех человек. Инцидент, который произошел утром 8 октября в центре Москвы, запечатлен камерами видеонаблюдения. Сначала спортсмены напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а через некоторое время набросились на чиновников в кофейне на Большой Никитской улице. В результате пострадали директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия футболистов, призвал «абстрагироваться от эмоций». Он добавил, что видел «достаточно неприятные видеокадры» инцидента. Представитель Кремля выразил уверенность в том, что правоохранительные органы разберутся в ситуации.

По факту драк возбуждены уголовные дела. Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар», за которые выступают Кокорин и Мамаев соответственно, планируют разорвать контракты с профессиональными спортсменами. При этом в клубе «Краснодар» признали, что сделать это непросто.

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