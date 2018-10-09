Кремль отреагировал на драку Кокорина и Мамаева с куратором лимузинов Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с избиением в Москве чиновников футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым «нужно абстрагироваться от эмоций». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы на это обратили внимание и сами видели достаточно неприятные видеокадры, которые были опубликованы», — отметил Песков.

По мнению официального представителя Кремля, правоохранительным органам не составит труда разобраться в произошедшем.

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Кокорин и Мамаев избили как минимум трех человек утром 7 октября в центре Москвы, их действия были запечатлены камерами видеонаблюдения. Сперва они вместе с друзьями напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а через некоторое время нанесли побои чиновникам в кофейне на Большой Никитской улице. В ходе второго инцидента пострадали директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин.

По факту драк были возбуждены уголовные дела. Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар», за которые выступают Кокорин и Мамаев соответственно, пообещали наказать своих игроков.

Из открытых источников известно, что Гайсин с 2014 года возглавляет проект ЕМП (единая модульная платформа). Широкой публике этот проект известен под обозначением «Кортеж» — в его рамках ведутся разработка и создание автомобилей для первых лиц государства. Лимузинами, построенными по этому проекту, пользуется, в частности, президент России Владимир Путин.

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