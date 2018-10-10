«Аэрофлот» получил премию в сфере корпоративного налогообложения в номинации «Налоговый проект года». Торжественная церемония награждения состоялась 10 октября 2018 года на очередном заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщили в авиакомпании.

Экспертный совет премии присудил «Аэрофлоту» победу за разработку цифровой платформы «Витрина данных». Авиакомпания реализовала этот проект для участия в налоговом мониторинге — новой форме контроля для крупнейших налогоплательщиков — «Аэрофлот» создал виртуальное «рабочее место» для взаимодействия с налоговыми органами. Специалисты ФНС России получили онлайн-доступ к детальным расшифровкам налоговой и бухгалтерской отчетности компании.

Проект «Витрина данных» позволил авиакомпании оптимизировать трудозатраты и сократить издержки. Эксплуатация новой цифровой платформы началась 1 января 2018 года, и уже за первые шесть месяцев ее работы Аэрофлот на 7 процентов сократил затраты на налоговое администрирование. В первом полугодии 2018 года число запросов налоговых органов снизилось на 40 процентов, количество предоставляемых бумажных документов уменьшилось более чем в пять раз.

Премия в сфере корпоративного налогообложения учреждена РСПП совместно с компанией PwC в 2016 году. Эта награда вручается с целью признания профессиональных успехов налоговых лидеров, выявления и распространения лучших методов организации налоговых команд и объединения профессионального сообщества налоговых экспертов.