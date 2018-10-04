«Аэрофлот» назовет один из своих самолетов в честь Станислава Говорухина

«Аэрофлот» назовет один из своих новых самолетов в честь Станислава Говорухина. Тем самым авиакомпания увековечит память выдающегося кинорежиссера и актера, политического и общественного деятеля, который ушел из жизни 14 июня 2018 года, говорится в сообщении перевозчика.

Имя Станислава Говорухина будет присвоено дальнемагистральному лайнеру Boeing 777-300ER, который должен поступить во флот авиакомпании в апреле 2020 года.

Такое решение правление ПАО «Аэрофлот» приняло 5 сентября 2018 года с учетом выдающегося вклада Станислава Говорухина в развитие отечественного и мирового кинематографа, а также его больших заслуг перед Россией на политическом и общественном поприще.

«Станислав Говорухин — личность гигантского масштаба, — заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. — Это пример великого творца и выдающегося гражданина, который всегда, во все времена думал о Родине. С его помощью наше кино обогатилось целым рядом ярких, запоминающихся образов, которые и сегодня заставляют зрителя задуматься о вопросах нравственности, справедливости, собственной ответственности перед обществом. По сути, на это же была направлена политическая деятельность Говорухина, в том числе на посту сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Поэтому у нас не было никаких сомнений в том, что имя Станислава Говорухина должно продолжить жить в названии одного из новых самолетов Аэрофлота».

К числу работ, которые сделали имя Говорухина бессмертным, относятся фильмы «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину» и, конечно, культовый сериал «Место встречи изменить нельзя». В его картинах снимались звезды первой величины. Говорухин и сам проявил блестящий актерский талант в ряде отечественных картин, в том числе фильме «Асса» о приближении эпохи перемен в стране после длительного застоя. Искренним переживанием за судьбы России проникнуты его документальные ленты «Так жить нельзя», «Россия, которую мы потеряли», «Великая криминальная революция».

