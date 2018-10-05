«Аэрофлот» ответил на обвинения Общественной палаты России

«Аэрофлот» категорически опровергает обвинения главы Общественной палаты России Валерия Фадеева в невыполнении авиакомпанией социальных обязательств перед жителями Дальнего Востока, о чем он заявил на пленарной сессии форума «Сообщество» по проблемам Дальнего Востока. Кроме того, Валерий Фадеев утверждал, что «сейчас легче слетать в Париж, чем в Южно-Сахалинск». Данное заявление полностью не соответствует действительности, заявили «Ленте.ру» в авиакомпании.

На рейсах «Аэрофлота» и его дочерней авиакомпании «Россия» в дальневосточные города действуют единые «плоские» тарифы в экономическом классе. Цена билета на рейсы «Аэрофлота» составляет 15 тысяч рублей в одну сторону и 25 тысяч рублей туда и обратно. На рейсах «России» тарифы еще ниже — 13,2 тысячи рублей в одну сторону и 22 тысячи рублей туда и обратно. Такая цена билетов на подобные расстояния является беспрецедентно низкой.

Также на форуме прозвучали обвинения в том, что «Аэрофлот» монополизировал рынок перевозок на Дальний Восток. Действительно, другие российские авиакомпании не развивают перевозки на Дальний Восток, но исключительно по экономическим причинам. Цена их билетов не выдержит конкуренции с «плоскими» тарифами, которые значительно ниже себестоимости рейсов.

По утверждению представителей перевозчика, программа «плоских» тарифов реализуется по инициативе и за счет собственных средств «Аэрофлота». Размер дотации со стороны компании на перевозки на Дальний Восток постоянно растет и измеряется в миллиардах рублей в год.

Кроме того, для сравнения — средняя стоимость билета экономкласса в Париж (туда и обратно) на рейсе «Аэрофлота» составляет свыше 43 тысяч рублей (по данным за третий квартал 2018 года, согласно действующему курсу обмена валют). Также стоит учесть, что расстояние между Москвой и Южно-Сахалинском составляет более 6,6 тысячи километров, что в 2,7 раза больше, чем от Москвы до Парижа, настаивают в авиакомпании.

Информация о том, что «плоские» тарифы существенно ниже себестоимости и являются убыточными для авиакомпании, неоднократно публиковалась в СМИ. «Аэрофлот» сожалеет, что глава Общественной палаты России не изучил все аспекты данного вопроса перед выступлением.

«Аэрофлот» понимает важность решения государственной задачи по обеспечению транспортной доступности Дальнего Востока, заверили «Ленту.ру» в авиакомпании. Перевозчик реализует социальную программу «плоских» тарифов с 2015 года. Они действуют в экономическом классе и не зависят от спроса или даты поездки. В программу «плоских» тарифов включены пять дальневосточных городов: Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. С 2015 по 2017 год по данным маршрутам «Аэрофлот» перевез в совокупности более 2,1 миллиона пассажиров. С 2018 года к программе присоединилась дочерняя авиакомпания «Аэрофлота» — «Россия». С учетом ее рейсов в 2018 году перевезено уже свыше 1 миллиона пассажиров по «плоским» тарифам.

