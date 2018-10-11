Мать нашла хитрый способ справляться с непослушными детьми

Австралийка Джессика Макгинти (Jessica McGinty) нашла действенный способ заставить детей убирать за собой игрушки. Об этом сообщает The Sun.

Мать троих детей рассказала, что купила несколько разноцветных ведер. В них женщина складывала игрушки, которые находила на полу в течение дня. Детям же она предлагала вынимать их и убирать на место.

Если что-то оставалось в ведрах до того момента, как дети Макгинти ложились спать, она это выбрасывала в мусор.

Пост матери быстро набрал вирусную популярность, а комментаторы похвалили австралийку за находчивость. Многие признались, что собираются воспользоваться ее способом, чтобы приучить детей складывать игрушки на место.

Ранее пользователей сети возмутила история британки, которая опубликовала фотографию школьного обеда дочери. Женщина заявила, что блюда выглядят неаппетитно и напоминают тюремную пищу.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!