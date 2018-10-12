Салах забил гол прямым ударом с углового

Полузащитник сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамед Салах поразил ворота сборной Свазиленда ударом с углового в матче квалификации Кубка Африканских наций. Видео размещено в YouTube-канале Daily Match.
Полузащитнику удалось закрутить мяч в дальний от себя угол ворот. Салах отличился уже в конце первого тайма, сделав счет 4:0. После перерыва египтяне голов не забили. Гол Свазиленда на 85-й минуте установил окончательный счет во встрече — 4:1.
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