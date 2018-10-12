Одну из крупнейших баз недвижимости уличили в шапкозакидательстве

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признало интернет-сервис по поиску недвижимости ЦИАН виновным в нарушении закона о защите конкуренции. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 12 октября.

По мнению антимонопольщиков, база некорректным образом сравнивала себя с аналогичными ресурсами конкурентов. В частности, портал в видео-хостинге YouTube и на личном сайте распространял рекламную информацию, называя себя «крупнейшим интернет-сервисом», «самой большой и актуальной базой объявлений», «лидером онлайн-недвижимости России». При этом доказательств своего преимущественного положения ЦИАН не приводил.

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В ФАС постановили, что действия портала были направлены на привлечение клиентов конкурентных сервисов не за счет улучшения качества оказываемых услуг, а за счет недобросовестных действий.

В отношении ЦИАН будет рассмотрен вопрос о привлечении компании к административной ответственности. Базе грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, отмечается в сообщении.

Осенью 2017-го с жалобой на действия ЦИАН в ФАС обратился другой онлайн-сервис — Avito. Поводом для обращения тогда стало копирование объявлений о недвижимости.

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