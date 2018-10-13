Украинский Ми-24 сбил «Орлана»

Экипаж украинского вертолета Ми-24 сбил беспилотник «Орлан-10» в районе города Лисичанск в Луганской области, сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook. Утверждается, что аппарат принадлежит России.

Беспилотник был обнаружен в субботу, 13 октября, в 8:09. Он выполнял разведывательный полет по маршруту Лисичанск — Северодонецк. Вертолет был поднят в воздух в 8:45 и сбил дрон в 9:58 в районе населенного пункта Боровское. Через несколько минут сухопутные силы нашли и идентифицировали останки аппарата, утверждают украинские военные. Фотографии опубликованы на Facebook.

Представители Объединенных сил утверждают, что накануне были сбиты еще два беспилотника.

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что у ополченцев нет на вооружении беспилотных летательных аппаратов. Он назвал заявление украинских военных сделанной наспех провокационной новостью. «Люди, имеющие хоть небольшое представление о военном деле, понимают, что осталось бы от беспилотника, если бы его прошила очередь из штатного вооружения Ми-24. Я уверен, что фотографировать было бы абсолютно нечего», — цитирует Марочко «Интерфакс».

12 октября наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что обнаружили в Донецкой области колонну идущих из России грузовиков, один из которых перевозил зенитную установку.

11 октября президент Украины Петр Порошенко приказал войскам использовать в Донбассе любое имеющееся у них оружие. Комментируя данное заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что активные действия украинских силовиков увеличат напряженность в регионе.

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