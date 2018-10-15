Российского призера Олимпиады поймали на допинге

Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в гребле на каноэ Алексей Коровашков дисквалифицирован за употребление допинга. Об этом сообщает ТАСС.

«Международная федерация, которая проводила тестирование Коровашкова, приняла решение дисквалифицировать его на четыре года», — заявила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.

По словам генсека организации, Коровашков настоял на вскрытии пробы Б, но в ней также был обнаружен допинг. «Эта информация стала для нас большим ударом», — добавила Исхакова.

Коровашков отстранен от соревнований до 9 августа 2021 года. По информации агентства, в допинг-пробе каноиста было обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин. В 2016 году Коровашков не был допущен Международной федерацией гребли на байдарках и каноэ до участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро без объяснения причин.

Коровашков является пятикратным чемпионом мира, а также бронзовым призером Олимпиады в Лондоне на дистанции 1000 метров.

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