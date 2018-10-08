Пойманную на допинге во время ОИ-2018 россиянку оправдали

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Надежда Сергеева

Спортивный юрист Артем Пацев рассказал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил временное отстранение российской бобслеистки Надежды Сергеевой, сдавшей положительную допинг-пробу во время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Его слова приводит ТАСС.

«CAS отменил временное отстранение. Но разбирательство по делу продолжается», — заявил Пацев.

24 февраля Сергеева была дисквалифицирована CAS за нарушение антидопинговых правил, а ее результаты с Игр-2018 были аннулированы. В паре с Анастасией Кочержовой спортсменка заняла 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек.

Сергеева согласилась на временное отстранение, но оставила за собой право добиваться отмены или сокращения периода дисквалификации после завершения Игр-2018.

В апреле Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о намерении дисквалифицировать Сергееву на четыре года.

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