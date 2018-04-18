Пойманная на допинге россиянка участвовала в Олимпиаде без разрешения

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба рассказал, что российская бобслеистка Надежда Сергеева не могла участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не допустили спортсменку в Южную Корею из-за заболевания сердца, но Минспорт закрыл уже базу, она уехала, не имея допуска на Игры. Ей нужен был запрещенный препарат, а ее мать, врач-кардиолог, не знает антидопингового законодательства, она дала ей препарат», — сказал Уйба.

Глава ФМБА отметил, что агентство не планировало давать Сергеевой терапевтическое исключение, поскольку она не была допущена. «Это организационная безалаберность, наша в том числе», — добавил он.

Спортивный арбитражный суд 24 февраля признал Сергееву виновной в нарушении антидопиновых правил. Допинг-проба A спортсменки показала наличие в крови запрещенного WADA препарата триметазидин. От вскрытия пробы B Сергеева отказалась и покинула Южную Корею.

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