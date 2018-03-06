Российских спортсменов обвинили в незнании антидопинговых правил

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подвел итоги Игр в Пхенчхане. Его слова приводит РИА Новости.

«Проводилась разъяснительная работа по антидопингу со спортсменами и тренерами. Из 150 проб две оказались положительными. Для восстановления подлинных причин произошедшего требуется комплексное расследование. Поведение ряда спортсменов выявило крайне низкий уровень знаний антидопинговых правил», — заявил Поздняков.

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28 февраля Международный олимпийский комитет восстановил членство ОКР, несмотря на то, что в день закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане МОК отказался это делать, сославшись на положительные результаты допинг-проб российских спортсменов.

На Играх-2018 отечественные атлеты выступали под олимпийским флагом в особом статусе «олимпийские атлеты из России». Россияне завоевали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград. В ходе Олимпиады двое спортсменов, керлингист Александр Крушельницкий и бобслеистка Надежда Сергеева, провалили допинг-тесты. Крушельницкий и его партнерша Анастасия Брызгалова лишились бронзовых медалей Игр.

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