В США оправдали попавшегося на допинге олимпийского призера

Американское антидопинговое агентство (USADA) оправдало попавшегося на допинге олимпийского призера по легкой атлетике Уилла Клэя. Об этом сообщается на сайте организации.

В анализах спортсмена, взятых 1 августа, было обнаружено запрещенное вещество — кленбутерол (это лекарственное средство улучшает дыхание, обладает жиросжигающим действием, а также усиливает рост мышечной массы — прим. «Ленты.ру»). Изучив все обстоятельства, USADA сделало вывод, что кленбутерол попал в организм Клэя вместе с мясом, которое он съел в Мексике. По мнению агентства, малая доза кленбутерола и отсутствие умысла употребления допинга являются достаточными доказательствами невиновности спортсмена.

Клэй — трехкратный олимпийский призер: в его активе два серебра в тройном прыжке в 2012 и 2016 годах, а также бронза в прыжках в длину на Играх-2012 в Лондоне.

Из-за положительного теста на кленбутерол мексиканский боксер Сауль Альварес был дисквалифицирован на полгода в марте 2018-го, а велогонщик Альберто Контадор лишился побед на «Тур де Франс»-2010 и «Джиро Д’Италия»-2011.

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