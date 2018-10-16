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Бывший футболист сборной России осудил критиков Кокорина и Мамаева

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Игорь Денисов

Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов поделился мнением относительно скандала с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Если врач или пожарный по пьяни бьет кого-то по лицу, то ему запрещают работать врачом или пожарным? Оставляют его семью без дохода? На каком основании тогда мы должны лишить семьи Кокорина и Мамаева источника дохода? Футбол это все, что они умеют делать в жизни», — заявил Денисов.

По мнению полузащитника, футбол не должен заниматься воспитанием молодежи. «Футболисты — последние, с кого молодежь берет пример. Люди с такой радостью и готовностью желают другому провести годы в российской тюрьме, что вопросы появляются не только к Кокорину и Мамаеву, но и к российскому обществу. Люди, у вас все хорошо?!», — добавил он.

Кокорин и Мамаев 8 октября устроили две драки в центре Москвы. Футболисты избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина в кофейне на Большой Никитской улице.

В отношении Кокорина и Мамаева были возбуждены уголовные дела по статье о хулиганстве. Футболисты помещены под стражу до 8 декабря.

Сам Денисов неоднократно становился участником скандалов. В 2012 году, выступая за «Зенит», футболист в ультимативной форме потребовал увеличения зарплаты. В марте 2015-го, играя за московское «Динамо», полузащитник конфликтовал с тренером команды Станиславом Черчесовым из-за Артура Юсупова, потерявшего место в составе клуба. Когда Черчесов возглавил сборную России, Денисова перестали вызывать в национальную команду.

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