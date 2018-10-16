Кокорин и Мамаев повеселели

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, помещенные в СИЗО после двух драк в Москве, обрадовались подаче апелляций на их арест. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Подача апелляций была ожидаемой, потому что сторона защиты не согласна с мерой пресечения и выступала против. Понятно, что соответствующее ходатайство подали бы. Любое поданное в срок ходатайство для обвиняемого уже хорошая новость. Эта информация подняла настроение Кокорину и Мамаеву. Но они все равно очень переживают», — рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

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Адвокаты футболистов подали апелляции на арест подзащитных. Суд рассмотрит их в пятницу, 19 октября.

Утром 8 октября братья Кокорины вместе с Мамаевым в компании друзей стали участниками двух драк в центре Москвы. Вначале они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем отправились в кофейню, где вступили в конфликт с одним из посетителей. Пострадавшими оказались директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак. Футболисты нанесли травмы руководителю государственного научного центра «НАМИ» Сергею Гайсину, пришедшему на встречу с Паком и попытавшемуся уладить конфликт. Драки попали на видео, Кокорины и Мамаев были помещены под арест до 8 декабря.

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