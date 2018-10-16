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Мать Кокорина объяснила улыбку сына при задержании

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Мать футболиста Александра Кокорина Светлана в программе «Прямой эфир» прокомментировала улыбку сына при задержании полицией.

«У нас есть ямочки. И даже когда сильно переживаешь, начинаешь напрягаться, появляются ямочки, и народ думает, что ты улыбаешься. Это такое строение лица. У меня такое же в школе было. Ругает учитель и говорит: "Ты чего улыбаешься?" А ты не улыбаешься, это строение лица», — заявила Кокорина.

Ранее 15 октября мать футболиста предложила побить ее семью на Красной площади. «Физическая боль не такая тяжелая, как моральная. Бейте нас, но не надо закрывать от общества», — попросила Кокорина.

Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым 8 октября устроил две драки в центре Москвы. Футболисты избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина в кофейне на Большой Никитской улице.

В отношении Кокорина и Мамаева были возбуждены уголовные дела по статье о хулиганстве. Футболисты помещены под стражу.

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