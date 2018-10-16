В России объяснили необходимость наказывать «политических педофилов»

Инициаторы законопроекта, который вводит административную ответственность за вовлечение детей и подростков в несогласованные публичные мероприятия, объяснили, что принятие таких мер необходимо для защиты детей от «политических педофилов». Слова депутата от «Единой России» Евгения Ревенко приводят «Известия».

«Этот законопроект ни в коем случае не ставит под сомнение право людей на протест. Он направлен на то, чтобы "политические педофилы" не занимались своей грязной работой», — заявил депутат.

Вовлечением авторы документа предлагают считать агитацию и призывы прийти на мероприятие, распространяемые среди подростков. Нарушителям будет грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов либо административный арест до 15 суток. Юридические лица заплатят от 250 до 500 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое взыскание: для граждан штраф составит от 150 до 300 тысяч рублей, для юрлиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

По мнению депутатов, определенные политические силы склоняют детей к противоправным действиям и делают их объектами политических манипуляций, что крайне недопустимо. Авторы законопроекта выразили надежду, что принятие поправок позволит минимизировать число детей, которых вовлекают в несанкционированные акции. Это необходимо, чтобы не допустить причинения вреда их жизни, здоровью и развитию.

В мае 2018 года депутаты от «Единой России» внесли на рассмотрение в Государственную Думу проект закона о дополнительной ответственности для организаторов несанкционированных публичных акций за вовлечение несовершеннолетних. Законопроект планируется рекомендовать к принятию в первом чтении, его рассмотрение назначено на 16 октября.

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