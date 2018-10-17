Побитым Кокориным и Мамаевым чиновникам предложили договориться

Адвокаты футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина предложили чиновникам, пострадавшим от рук игроков, пойти на мировое соглашение. Об этом сообщает «Говорит Москва».

«Реакция от потерпевших может последовать на всем протяжении как предварительного следствия, так и в суде. Дадим им в спокойной обстановке обдумать свое решение», — прокомментировал ситуацию защитник Мамаева Игорь Бушманов. Олег Попов, представляющий интересы Кокорина, в свою очередь отметил, что футболисты раскаиваются в произошедшем.

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16 октября Мамаеву предъявили обвинение по статье о побоях. Оба футболиста содержатся в СИЗО. Спортсменов поместили под стражу до 8 декабря. В их отношении были возбуждены уголовные дела по статье о хулиганстве.

Проблемы с законом у футболистов начались из-за двух драк с их участием, попавших в объективы видеокамер. Сперва Кокорин и Мамаев напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин». После этого они избили директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина в кофейне на Большой Никитской улице.

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