Глава UFC объяснил ситуацию с «уходом» Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов продолжит выступать под эгидой UFC. Об этом заявил глава организации Дана Уайт, передает TMZ.

«Он остается. Мы справились, мы будем работать. Очевидно, он был немного расстроен и вспылил», — сказал Уайт. Президент UFC отметил, что у Нурмагомедова был эмоциональный бой, однако им удалось сохранить хорошие отношения. «Хабиб — отличный парень», — добавил глава организации.

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Уайт также рассказал, что судьба Зубайра Тухугова, которого отстранили от боя в предстоящем турнире, в настоящий момент неясна.

Ранее 11 октября Нурмагомедов возмутился тем, что UFC отменила бой его друга, который принял участие в потасовке после поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Россиянин заявил, что если Тухугов будет уволен, то и он расторгнет свой контракт с организацией.

В главном бою UFC 229 Нурмагомедов победил претендента на чемпионский пояс Макгрегора. После боя началась потасовка — россиянин набросился на тренера ирландца по борьбе Диллона Дэниса, Тухугов напал на Макгрегора. Глава UFC заявил, что участвовавшие в драке спортсмены не будут выступать под эгидой организации.

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