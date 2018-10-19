У ребенка Мамаева начались проблемы со здоровьем

У ребенка футболиста «Краснодара» Павла Мамаева начались проблемы со здоровьем после ареста отца. Об этом в пятницу, 19 октября, заявил «Ленте.ру» адвокат футболиста Игорь Бушманов.

При этом защитник не уточнил, о каком из двух детей Мамаева идет речь, а также не обозначил характер этих проблем.

Этот же аргумент защита использовала среди прочих в обосновании своего ходатайства об изменении Мамаеву меры пресечения. Однако суд отказался отпустить обвиняемого из СИЗО.

Бушманов рассказал, что в СИЗО Мамаев находится в одной камере с другим мужчиной, также впервые оказавшимся под уголовным преследованием. «Он чувствует себя хорошо, читает письма болельщиков. К тому, что его оставят под стражей, Павел был готов, и для него решение Мосгорсуда неожиданным не стало», — сказал «Ленте.ру» защитник футболиста, обвиненного в хулиганстве и нанесении побоев.

Сразу после разразившегося скандала СМИ сообщили о начавшейся процедуре развода между Павлом и его женой Аланой. Однако подтверждением этой информации «Лента.ру» не располагает.

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