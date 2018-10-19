Мосгорсуд отказался выпускать Мамаева из СИЗО

Мосгорсуд отклонил аппеляцию защиты футболиста Павла Мамаева и отказался отпускать его из СИЗО. Об этом в пятницу, 19 октября, передает из зала суда корреспондент «Ленты.ру».

Заседание проходило в режиме видеоконференции — Мамаев находится в СИЗО, в зале присутствуют лишь его адвокат, а также представители обвинения и журналисты.

В своей речи Мамаев опять извинился перед потерпевшими, но отметил, что в хулиганских действиях участия не принимал: «Я не вижу никаких причин для заключения меня под стражу. В хулиганских действиях я не принимал участия. То, что касаемо других пострадавших — Сергея Гайсина, Виталия Соловчука, Ольги Ушаковой, я хотел бы еще раз публично перед ними извиниться, я готов возместить моральный ущерб, материальный, физический, я надеюсь на примирение сторон, если такое возможно. Приношу извинения всем своим близким, болельщикам, коллегам, всех, кого затронула эта ситуация. Сейчас мне необходимо находиться рядом с женой, семьей и маленькими детьми».

Футболист заявил, что готов сотрудничать со следствием и не будет препятствовать следствию или пытаться покинуть страну.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов поддержал ходатайство своего подзащитного, а также попросил суд исключить из обвинения статью «Хулиганство». Кроме того, он вспомнил о спортивных заслугах обвиняемого. «Прошу сберечь для российского футбола талантливого игрока», — сказал адвокат.

Зал отреагировал на эти слова громким смехом.

В свою очередь, следователь заявил, что считает избранную Тверским судом меру пресечения законной и обоснованной, а ее изменение — нецелесообразным. На свободе обвиняемый может попытаться оказать воздействие на свидетелей или скрыться от следствия, считает следователь.

Аргументы обвинения Мосгорсуд суд счел более весомыми и решение Тверского суда оставил в силе. Все ходатайства защиты отклонены.

Апелляция остальных участников громкого уголовного дела будет рассматриваться в течение дня.

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