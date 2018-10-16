Избитый чиновник не предъявил претензий Мамаеву

Пострадавший в драке директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак заявил об отсутствии претензий к полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. Об этом «Ленте.ру» сообщила адвокат чиновника Наталья Шатихина.

«Сегодня состоялись очные ставки между потерпевшими и подозреваемыми. Часть следственных действий еще идет. По действиям с участием доверителя Пака были подтверждены ранее данные им показания. В отношении действий Мамаева у нашего доверителя не было каких-либо расхождений в показаниях, поскольку, как видно даже на отрывках видеозаписи, в причинении вреда лично Паку он не участвовал», — рассказала Шатихина.

Адвокат добавила, что примирение оформляется по определенным составам и актом, и о мировой нет речи на данный момент.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов в интервьюРИА Новости рассказал, что футболист принес извинения и выразил желание загладить моральный и физический вред в результате действий.

Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным 8 октября устроили две драки в центре Москвы. Футболисты избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем Пака и Гайсина в кофейне на Большой Никитской улице.

В отношении Кокорина и Мамаева были возбуждены уголовные дела по статье о хулиганстве. Футболисты помещены под стражу до 8 декабря.

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