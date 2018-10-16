Полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву предъявили первое обвинение по статье 116 УК РФ («Побои»). Об этом сообщает ТАСС.

По информации издания, следственные органы изучают видеозапись, которая была сделана в «Кофемании», но будет ли решаться вопрос о предъявлении обвинений по второму эпизоду, пока неясно.

Материалы по теме «Для вас это шоу, а для меня трагедия» Мамаева и Кокорина отправили в «Бутырку». Они просят прощения и готовы платить

Ранее 16 октября РИА Новости сообщали, что следствие провело очную ставку Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина с руководителем государственного научного центра «НАМИ» Сергеем Гайсиным. Проводилась ли очная ставка еще с одним потерпевшим, водителем телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой, пока неизвестно.

Кокорин и Мамаев — фигуранты двух уголовных дел, возбужденных по статье о хулиганстве. Футболисты 8 октября стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Они избили водителя Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина в «Кофемании» на Большой Никитской улице.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!