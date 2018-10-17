Вопрос о претензиях избитого чиновника к Мамаеву назвали некорректным

Адвокат пострадавшего в драке сотрудника Минпромторга Дениса Пака Наталья Шатихина сообщила, что пока не стоит говорить о претензиях ее доверителя к футболисту Павлу Мамаеву, передает 17 октября «Интерфакс».

Согласно видеозаписям потасовки, Мамаев, в отличие от своего друга Александра Кокорина, не наносил побоев доверителю Шатихиной. Вместе с тем в беседе с агентством она подчеркнула, что «ставить здесь вопрос о наличии или отсутствии претензий лично у Пака некорректно».

По словам защитницы, Пак настаивает на квалификации действий футболистов как хулиганства, и их поступки должны быть рассмотрены как преступление против общественного порядка.

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16 октября пострадавший сотрудник Минпромторга, как сообщала Шатихина, заявил об отсутствии претензий к Мамаеву после очной ставки между потерпевшими и подозреваемыми.

В отношении футболистов Мамаева и Кокорина было возбуждено уголовное дело после двух драк, учиненных ими 8 октября в центре Москвы. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем избили директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина в кофейне на Большой Никитской улице. Оба футболиста были заключены под стражу до 8 декабря.

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