Актер из спин-оффа «Глухаря» умер в 39 лет

Актер театра и кино Дмитрий Солодовник скончался в возрасте 39 лет. Об этом сообщается в пятницу, 19 октября, на сайте Малого театра, в котором служил артист.

Причина смерти пока не называется. Дата и место похорон Солодовника будут объявлены позже.

«Ужас, недоумение, горечь утраты, невозможность поверить, что молодого и одаренного человека больше нет на этой земле», — говорится в пресс-службе театра.

Дмитрий Солодовник почти 20 лет прослужил в Малом театре и исполнил на сцене 26 ролей. За роль в пьесе «Ревизор» Николая Гоголя артист получил премию правительства России. Также он снимался таких сериалах, как «Паутина», «Сатисфакция», ситком «Вся такая внезапная» и спин-офф «Глухаря» — полицейская драма «Пятницкий».