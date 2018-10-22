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США нашли оправдание удару по мечети

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Международная коалиция во главе с США нашла оправдание уничтожению мечети в ходе авиаудара в Сирии. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 22 октября.

Согласно заявлению коалиции, несмотря на то, что обычай ведения войны защищает религиозные объекты, военные нанесли удар по мечети. Причиной стало то, что в ней располагался штаб террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Отмечается, что в результате атаки были убиты десятки террористов.

Глава Центрального командования вооруженных сил США Джозеф Вотел заявил, что доволен действиями военных и тем, что им удалось вычислить местонахождение командования ИГ. Он пояснил, что мечеть стала целью удара на законных основаниях. «В спешке ничего не решалось», — добавил он.

Как пишет агентство, коалиционные войска нанесли удары по районам Сирии на границе с Ираком. 18 октября коалиция ударила с воздуха по домам мирных жителей в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Сирийские СМИ сообщали о погибших и раненых среди гражданских, их число пока не уточнялось. Associated Press отмечало, что в районах все еще действуют террористические группировки, с которыми США борются вместе с курдскими и арабскими формированиями «Демократических сил Сирии» (ДСС).

До этого руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что коалиция США и подконтрольные Пентагону курдские формирования имитируют борьбу с боевиками в регионе.

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