Появилось видео обрушения эскалатора с россиянами в римском метро

В сети появилось видео обрушения эскалатора в римском метро. Кадры опубликованы в Twitter-аккаунте фанатского движения ЦСКА.

На 20-секундном ролике видно, как эскалатор резко ускоряется, стоящие на нем люди пытаются удержаться, но падают в общую кучу на платформе. Один мужчина попытался спрыгнуть с движущегося полотна на пандус, его попытались поймать ехавшие на параллельном эскалаторе пассажиры.

По разнящейся информации, пострадали от 15 до 30 человек, в основном фанаты московского футбольного клуба ЦСКА, приехавшие в столицу Италии на матч Лиги чемпионов против местного клуба «Рома».

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